Diversität L'Oréal Deutschland gründet LGBT+ Netzwerk

L'Oréal

Besser vernetzt: LGBT-Community bei L'Oréal

Dazu gehören eine Managementschulung zu unbewussten Vorurteilen und digitale Live-Talks mit prominenten Gästen zu den Themen Diskriminierung und Inklusion. Das neue Netzwerk soll auch zur unternehmensweiten Vernetzung und der Präsenz auf externen LGBT+ Veranstaltungen beitragen.

Die interne homo-, hetero- oder bisexuelle Community bei L’Oréal in Australien, Kanada, USA und UK hat bereits Netzwerke. Sie beteiligen sich zum Beispiel an Aktionen wie dem jährlichen Pride March in New York City.

Bei Gender Equality ist L’Oréal gut aufgestellt. Im Jahr 2019 waren weltweit 64 Prozent der Manager, 30 Prozent der Vorstandsmitglieder und 54 der Führungskräfte Frauen. In dem von Thomson Reuters ermittelten Diversity & Inclusion-Index, ist L'Oréal unter den Top 10.