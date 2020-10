Mars Deutschland hat einen Preis für "demographiebewusstes Personalmanagement" gewonnen. Verliehen haben ihn Great Place to Work und Das Demographie Netzwerk e.V..

Diversität Mars gewinnt Preis für altersgerechte HR

Sie zeichneten damit das Projekt "Life Stage Management" von Mars in Viersen aus, das darauf zielt, den Bedürfnissen von Mitarbeitenden in verschiedenen Lebensphasen gerecht zu werden. Es beginnt mit Mentorenprogrammen für Trainees und reicht bis zur Nachfolge- und Hinterbliebenenregelung am Berufsende.