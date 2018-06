Diversity Naive Einstellung zu Frauenförderung

So sind 68 Prozent der befragten Führungskräfte überzeugt, dass Talententwicklung in ihrem Unternehmen Frauen und Männern gleiche Karrierechancen bietet. Aber nur 29 Prozent sagen, dass es standardisierte Kriterien gibt. Weniger als die Hälfte hat ein systematisches Talentmanagement, in Firmen mit weniger als 500 Beschäftigten sind es nur 32 Prozent. Nur bei 41 Prozent werden regelmäßig Daten zum Frauenanteil und Beförderung erhoben. Gender Diversity ist nur bei 27 Prozent strategisches Thema.

