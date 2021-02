Drei Verletzte Briefbombe in Lidl-Zentrale explodiert

Briefbombe in Lidl-Zentrale explodiert

In einem Verwaltungsgebäude des Discounters Lidl ist eine Briefbombe explodiert. In dem Gebäude in Neckarsulm sitzt aktuell die Geschäftsführung von Lidl Deutschland. Drei Menschen wurden verletzt.

Am heutigen Mittwochnachmittag ist eine Briefbombe in einem Verwaltungsgebäude von Lidl in Neckarsulm explodiert. Das berichtet die "Heilbronner Stimme". Bei dem Gebä