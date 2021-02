Drei Verletzte Explosion in Lidl-Zentrale

Explosion in Lidl-Zentrale

In einem Verwaltungsgebäude des Discounters Lidl ist eine Paketbombe explodiert. In dem Gebäude in Neckarsulm sitzt auch die Geschäftsführung von Lidl Deutschland. Drei Menschen wurden verletzt.

Am heutigen Mittwochnachmittag hat es am Lidl-Stammsitz in Neckarsulm eine Explosion gegeben. Das berichtet die "Heilbronner Stimme". Die Polizei bestätigte gegenüber der