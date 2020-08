Drittes Geschäftsquartal Metro profitiert vom China-Verkauf

Der Verkauf des China-Geschäfts erhöht in den drei Monaten per Ende Juni zwar den Nettogewinn bei Metro. Doch im fortgeführten Geschäft häuft sich wegen der Corona-Krise ein Verlust von 140 Mio. Euro an.

