Der internationale Obst-und Gemüseanbieter SanLucar startet zum dritten Mal seine Groß- und Außenhandelsausbildung in Spanien. Das von der Deutschen Handelskammer für Spanien (AHK) zertifizierte Programm gliedert sich in 35 Prozent Theorie (800 Stunden) und 65 Prozent Praktika.

Duale Ausbildung SanLucar lockt mit Standort Spanien

Der Unterricht wird von der German Business School FEDA Madrid erteilt. Neben SanLucar sind weitere deutsche Firmen mit Sitz in Valencia, wie das Edeka Fruchtkontor, an dem Programm beteiligt. Es richtet sich an Abiturienten mit guten Kenntissen (B1) in Englisch, Deutsch und Spanisch.

