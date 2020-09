Duale Systeme Prezero tritt bundesweit an

Prezero tritt bundesweit an

Das von der Schwarz-Gruppe gegründete duale System will ab Januar 2021 in ganz Deutschland Verpackungen für Industrie und Handel lizenzieren.

Prezero Dual tritt zum 1. Januar 2021 bundesweit gegen Bellandvision, DSD & Co. an. Anfang 2020 hatte der erste von einem Handelsunternehmen gegründete Lizenzdienstleister den Betrieb zunächst in sieben Bundesländern aufgenommen.