E-Food Amazon bringt kostenlosen Fresh-Service nach Europa

Prime-Kunden in den USA können den Lebensmittel-Lieferservice Fresh bereits seit vergangenem Herbst ohne Zusatzkosten nutzen. Nun startet Amazon dieses Angebot auch in Großbritannien - weitere Länder in Europa dürften folgen.

