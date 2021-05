E-Food Gorillas startet in den USA

Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas will ab dem 30. Mai seinen Service in den USA anbieten. Das vor einem Jahr gegründete Berliner Startup ist einer der am schnellsten wachsenden Newcomer und wird derzeit mit einer Milliarde Dollar bewertet.

Gorillas beginnt mit seiner USA-Expansion an der Ostküste, in der Gegend von New York. Konkret geplant ist der Start in Bushwick, Teilen von Williams