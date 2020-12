E-Food Online-Händler Picnic zieht an Jumbo vorbei

Der E-Food-Händler Picnic profitiert in den Niederlanden stark vom Online-Boom in der Covid-Krise. Mit Edeka als Partner überholt der Lieferspezialist jetzt den Rivalen Jumbo.

Picnic mischt in den Niederlanden mit Hilfe der Edeka den Online-Food-Markt auf. Der Online-Händler, an dem Edeka demnächst seinen Anteil auf etwa 20 Prozent verdoppeln will, macht Branchenprimus Albert He