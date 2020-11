E-Food Penny testet Online-Lieferservice in Italien

Penny testet Online-Lieferservice in Italien

Beschleunigt durch die Corona-Pandemie hat Penny einen Pilotversuch zur Lieferung von online bestellten Lebensmitteln in den Städten Mailand und Catania gestartet.

Penny experimentiert mit einem Online-Lieferservice in Italien. In Mailand und dem sizilianischen Catania sollen Kunden des Rewe-Discounters über die Website bestellte Waren ab einem Wert von 50 Euro per Elektroauto frei Haus