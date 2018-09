E-Learning Kostenlose Trainings für IT-Erneuerer

Vom 10.September an bietet der kostenlose zweiwöchige Kurs "Java Capstone" viele praktische Übungen und die Arbeit an einem kleinen Projekt an. Die Kursleiter erwarten Grundkenntnisse, die die Teilnehmer über Massive Open Online Courses (MOOC) erwerben können, wie sie das HPI ebenfalls kostenlos bereitstellt. Seit 2012 stellt das HPI Universitätswissen rund um IT und Innovation auf seiner Plattform bereit. Mehr als 55 000 Schüler, Studenten und Berufstätige hätten auf diesem Weg schon ihre Java-Kenntnisse verbessert, heißt es. lz 36-18

