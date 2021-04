E-Learning-Umsätze "Stärkstes Jahr, das wir je hatten" : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

"2020 war das stärkste Jahr, das wir je hatten. Ich hatte eine größere Covid-Delle erwartet, weil wir weit mehr als E-Learning-Lösungen anbieten", sagt Grotherr. Auf Wunsch verknüpft Cornerstone die Talente und Kenntnisse der Mitarbeiter vom Recruiting an mit Inhalten zur Weiterbildung und Entwicklung.

Michael Grotherr: Deutschland-Geschäftsführer von Cornerstone OnDemand

Tatsächlich war es aber vor allem das E-Learning, das einen wahren Boom erlebt hat. Bestandskunden stockten ihre Inhalte in puncto Corona-Schulung, Remote Führen, Digitalisierung auf. Neukunden wie die Metro investierten in komplette Learning-Management-Systeme (LMS). Durch den Wegfall von Dienstreisen und Anfahrtswegen sei einfach mehr Zeit dagewesen, um sich fortzubilden. "Content von Stress-Resilienz bis Yoga war zum Beispiel ein Trendthema, bei dem ich nicht sicher bin, ob es als Präsenztraining nachgefragt würde", betont Grotherr.

Das LMS wachse mit dem Nutzer. "Es können ihm Lerninhalte proaktiv zugewiesen werden, das System macht aber auch Vorschläge, was die nächste Stufe oder der nächste Lerninhalt sein könnte." Bedenken, ob eine Netflix-artige Fülle von Lernangeboten nicht die Nutzer überfordert, nutzt Grotherr für den Einsatz weiterer Bausteine der Talent Suite. "Skill Management filtert die Angebote anhand der Fertigkeiten der Mitarbeiter." Wer vom Chef Projektmanagement 1 vorgeschlagen bekommen hat, dem zeige das System nach Kursende gleich den zweiten Teil.

"Wir hatten Glück. Investitionen in Weiterbildung genießen im HR-Bereich von jeher die höchste Anerkennung genießen. Hier fließt das Geld eher als woanders." Dem Mittelstand bietet Cornerstone Basispakete an. "Für ein paar Sprach-, Compliance- und Sicherheitstrainings kann man die Einführung eines LMS schlank halten und auf fertige Content-Pakete zugreifen", wirbt Grotherr.

Der Bereich Performance-Management habe ebenfalls zugelegt, "weil das Führungskräften hilft, besser mit Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben". Ob Software dabei zum Einsatz kommen soll, sei eine Kulturfrage. "Wo stehe ich heute, wo will ich morgen stehen und wie komme ich dahin hin, oder wohin will ich jemanden entwickeln?", diese Frage lasse sich wunderbar digital abbilden. Entscheidend sei, ob die Führungskraft damit umgehen kann. "Und ob sie erkennt, dass es wichtig ist, Fähigkeiten der Mitarbeiter realtime abzubilden, um sie im Bedarfsfall schnell abzurufen oder auszubauen." Ein System hinzustellen allein, reiche nicht. „Das ist ein großes Digitalisierungsprojekt, für das es Leute braucht.“

Der früher sehr fragmentierte Weiterbildungsmarkt wird sich durch die zunehmende Digitalisierung verändern. So hat Microsoft jüngst angekündigt, im Office-Paket mit Teams über "Viva" den Zugang der Mitarbeiter zu ihren internen Systemen zu bündeln. „Wir sind bereits Partner von Microsoft“, sagt Grotherr. Cornerstone werde eingebettet in die Oberfläche, das Branding verschwindet. Den primären Nutzen sieht Grotherr daher zunächst vor allem auf Anwenderseite, wenngleich mittelfristig der Huckepack-Effekt für die Partner von Microsoft enorm sei. Dass MS sich wahrscheinlich auf wenige Bildungspartner konzentriert und „nicht für 100 Partner öffnet“, könnte dafür sorgen, dass der Marktzugang für kleine und nationale Bildungsanbieter schwieriger wird.

Doch schon der Schritt davor, die Bündelung aller Lerninhalte auf einer digitalen Plattform, verändert die Weiterbildungslandschaft. „Wir werden unseren Content noch stärker auf die Märkte zuschneiden“, kündigt Grotherr an. Eigentlich widersinnig bei einem Unternehmen, dass gerade bei Konzernen mit globaler Skalierbarkeit punktet. Aber: „Compliancetrainings wurden früher in jedem Land zugekauft. Das ist unter Pandemiebedingungen schwierig, daher wird dies in großen Märkten jetzt von uns erwartet.“

30 Prozent seines Geschäfts macht der amerikanische HR-Dienstleister bereits in Europa. Im vergangenen Jahr wurde der primäre Wettbewerber Saba übernommen. „Die Cloud wird weitergeführt und entwickelt. Wichtige neue Themen 2021 gehen in beide Lösungen ein“, kündigt Grotherr an.