Digital Talk Finanzierungshilfen und Hilfsprogramme für den Mittelstand

Bund und Länder stellen milliardenschwere Maßnahmenpakete bereit, um Unternehmen vor der Insolvenz zu bewahren und die Lohnfortzahlungen sicherzustellen. Im Digital Talk analysieren wir die Inhalte, ordnen ein und geben Rat für KMUs und Einzelunternehmer – Jetzt anmelden!

Wie kommen Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise von Schließungen oder Umsatzeinbußen betroffen sind, schnell und unbürokratisch an Kredite, Direkt-Zahlungen und Kurzarbeitergeld? Im Digital Talk von LZ und Euro Finance am 30. März 2020 analysieren wir die genauen Inhalte, ordnen ein und geben Rat für KMUs und Einzelunternehmer. Außerdem gehen wir in diesem Digital Talk auch auf die Maßnahmenpakete der EZB ein: