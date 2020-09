Edeka Baur in Ertingen Vom Bodensee ins Donauland

Schwerpunktmäßig ist Edeka Baur in der Bodenseeregion verankert. Das ist ausbaufähig. In Ertingen im Landkreis Biberach betreibt der erfolgreiche Edekaner seinen bislang nördlichsten Standort. In der kleinen Gemeinde kommt der moderne Frischemarkt gut an.

Großes Sortiment, Frischetheken und Bäckerei-Café, dazu angenehme Einkaufsatmosphäre im klaren Laden