Edeka-Studie Nachbarn helfen sich häufig beim Einkauf

In Corona-Zeiten ist der Gang zum Supermarkt für viele Verbraucher mit der Angst vor Ansteckung verbunden. Oft helfen Nachbarn beim Einkauf aus, wie Edeka in einer Befragung herausgefunden hat. Der Händler wollte auch wissen, in welchen Regionen am häufigsten geholfen wird.

