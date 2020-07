Ehrgeizige Ziele Aldi USA auf aggressivem Wachstumskurs

Aldi will in diesem Jahr noch 70 weitere Filialen in den USA eröffnen. Der deutsche Discounter hat das ehrgeizige Ziel, bis Ende 2022 der drittgrößte Lebensmittelhändler im Lande zu werden mit einem Netzwerk von 2.500 Läden.

