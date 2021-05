Einstellungsoffensive Amazon sucht Zehntausende neue Mitarbeiter

Amazon will in den USA und Kanada 75.000 weitere Mitarbeiter einstellen. In Großbritannien sollen 10.000 Stellen neu besetzt werden. Mehrere Distributionszentren sind außerdem in Planung.

Die Pandemie beschert dem Online-Riesen weiterhin einen kräftigen Nachfrageschub. In den Vereinigten Staaten und Kanada sind 75.000 Logistik-Jobs zu besetzen. Dabei bietet Amazon nach eigenen Ang