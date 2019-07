Einstiegsgehälter Absolventinnen fordern zu wenig

Seit vielen Jahren untersucht McKinsey, was die Chancengleichheit von Männern und Frauen im Beruf hemmt und was sie fördert, und nun das: Eine Umfrage unter 7 000 Top-Studierenden zeigt, dass die Gehaltserwartung von Frauen 12 000 Euro niedriger sind als die der Männer. McKinsey-Partnerin Julia Klier kann das nur zum Teil erklären.

Männer rechnen bei ihrem Berufseinstieg mit einem Jahresgehalt von rund 62 000 Euro, Frauen mit 50 000 Euro. Das entspricht fast der viel diskutierten Gender Pay Gap von 21 Prozent. Julia Klier, Partnerin bei McKinsey und Junior-Professorin an der Universität Regensburg, versucht, die Zaghaftigkeit selbst unter Top-Studentinnen zu begründen. Denn befragt wurden nur Mitglieder des von McKinsey und Partnern gesponsorten Netzwerks E-Fellows, welches nach eigenen Angaben nur Top-Studenten aufnimmt.Zu 50 Prozent erklären für Klier Studienfach, bevorzugte Branchen und Karrierewünsche die Unterschiede im erwarteten Gehalt. "So lange Frauen häufiger Geisteswissenschaften wählen als MINT-Fächer und Branchen wie Gesundheitswesen oder Konsumgüter den Tech-Unternehmen vorziehen, ist es nachvollziehbar, dass sie sich an ihrem Umfeld orientieren." Zudem zeige die Studie, wie sehr sich Karrierewünsche immer noch unterscheiden. "Junge Frauen ziehen Fachkarrieren einer Führungsposition vor. Planbare, stabile Karrieremöglichkeiten sind ihnen wichtiger als steilere, schnellere, vielleicht auch riskantere Wege." Gleiches gelte für das Gehalt. Männer präferieren eher die erfolgsabhängige, außertarifliche Vergütung. "Dennoch bleibt ein Teil der Differenz von 12 000 unerklärlich und hat immer noch mit Sozialisation, Selbstbewusstsein und Einschätzung der eigenen Kompetenzen zu tun", sagt Klier.

Wie sollen Arbeitgeber damit umgehen? "Sie sollten konsequent bei gleichen Chancen und gleicher Bezahlung für alle bleiben und – nur wenn nötig – weitere Anreize setzen", meint Klier. "Die junge Generation legt viel Wert auf Fairness und Sinnhaftigkeit." Mehr Transparenz bei der Bezahlung trage zum Employer Branding bei. "Ich hoffe sehr, dass sich die Diskussion um Gehalt weiter enttabuisiert. Wer seine hoch ausgebildeten Fähigkeiten einem Arbeitgeber zur Verfügung stellt, für den sollte es kulturell möglich sein, die Gehaltshöhe offen zu diskutieren", so Klier. "Die Studie zeigt, dass das Gehalt für beide Geschlechter eine wichtige Rolle spielt. Daher frage ich mich, warum die Forderung der Frauen nicht eine andere ist. Besser als in dem aktuellen positiven Arbeitsumfeld, wird es nicht mehr."