Elektronikhändler Euronics startet Werbekampagne

Euronics gibt den Startschuss für eine neue Kampagne. Mit der Werbeoffensive tritt der Elektronikhändler erstmals mit einem neuem Claim auf. Wegen der Corona-Pandemie hat Euronics den ursprünglich geplanten Auftritt leicht verändert.

die Verbundgruppe ihr Service-Portfolio mit über 500 Dienstleistungen in den Fokus. Herzstück des von Stammbetreuer Grabarz & Partner kreierten Auftritts ist ein TV-Spot, der bis Dezember auf reichweitenstarken TV-Sendern wie ARD, RTL und Vox zu sehen sein wird. Außerdem umfasst das Maßnahmenpaket Radio-Spots, Online-Werbebanner und Bumper-Ads sowie Social Media.

"Für dein bestes Zuhause der Welt" – unter diesem neuen Claim und mit neuem Corporate Design inklusive aufgehübschtem Logo startet Euronics seine crossmediale Werbeoffensive. In dieser rücktDer TV-Spot zeigt den Besuch eines Euronics-Mitarbeiters bei einer jungen Familie. Dass der Elektronikgerätehändler auch mitten in der Corona-Pandemie, in der weitgehend Kontaktverbote herrschen, an einer Szene wie dieser festhält, stellt für Euronics kein Problem dar. "Unsere Händler dürfen handwerkliche Arbeiten derzeit größtenteils weiterhin ausführen", so eine Unternehmenssprecherin gegenüber der LZ.

Eine leichte Abwandlung hat Euronics dagegen im Zuge des sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus vorgenommen. "Wir haben unsere Kampagne dahingehend angepasst, dass wir sie um den Zusatz 'Wir sind für Sie da!' erweitert haben", berichtet die Euronics-Sprecherin.