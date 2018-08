Employer Branding Aldi Süd startet neue Arbeitgeberwerbung

In Phase zwei geben dann 26 Mitarbeiter von Aldi Süd auf mehr als 52 verschiedenen Motiven Antworten und erklären, wie ihre individuellen Ziele mit ihrem Job beim Discounter zusammenpassen. Als Medien nutzt Aldi Außenwerbung, Print-Anzeigen in Tageszeitungen und Zeitschriften sowie Werbeflächen in den Filialen. Hinzu kommen Spots auf Youtube und McDonalds-TV, im Radio und auf Spotify. Zeitgleich bekommt die Karriere-Webseite einen neuen Look und eigenständige Auftritte auf Facebook und Instagram. Verantwortliche Agentur ist Territory Embrace.

Schlagworte zu diesem Artikel: Aldi Süd

Arbeitgeberwerbung

YouTube