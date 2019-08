Employer Branding Lidl wirbt im Fernsehen für sich als Arbeitgeber

An diesem Dienstag launcht Lidl Deutschland die neue Employer Branding -Kampagne "Lidl muss man können". Darin treten die eigenen Mitarbeiter als Testimonials auf.

Sehr offen soll kommuniziert werden, was Lidl erwartet und was geboten wird. "Unser Arbeitsalltag ist herausfordernd und schnell – und unsere Kollegen bekommen für ihren Einsatz viel zurück", erklärt Jens Urich, Geschäftsleiter Personal bei Lidl Deutschland. Ab 31. August werben an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden Fernsehspots für Lidl als Arbeitgeber. Außerdem wird die 360-Grad-Kampagne über eine eigene Website, soziale Medien, Filialen, Handzettel und Plakate verbreitet. Ein ausführliches Interview mit Jens Urich folgt in der LZ 36.