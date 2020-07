Employer Branding  RB-Ideenwettbewerb für Studenten

Der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser ruft erstmals auch deutsche Studenten zur Teilnahme am unternehmenseigenen Ideenwettbewerb „Entrepreneuers with Purpose“ auf.

Dabei sollen Geschäftsideen mit einer starken sozialen Wirkung entwickelt werden. Grundlage ist ein RB-Produkt aus den Geschäftsbereichen Health oder Hygiene. Talente bekommen so die Gelegenheit, zu erfahren, wie das Unternehmen tickt. RB möchte sein Arbeitgeberversprechen „Freedom to succeed“ vermitteln. 2019 nahmen 19.000 Teilnehmer am Wettbewerb teil, der 2017 erstmals international ausgerollt wurde. „Die Initiative ist eine Möglichkeit, Interessierten zu verdeutlichen, dass es zu unserem Selbstverständnis gehört, unsere Geschäfte so zu führen, dass sie einen sozialen und nachhaltigen Beitrag leisten“, sagt Rike Rissing, HR Direktorin DACH & Nordics.