Erhöhtes Expansionstempo Kaufland investiert mehr in Osteuropa

In seinen Fokusmärkten Rumänien und Polen verdreifacht Kaufland die Wachstumsrate im Corona-Jahr. Der SB-Warenhausbetreiber erzielt im Jahr 2019/20 ein mehr als zweimal so hohes Vorsteuerergebnis wie alle anderen Großflächenbetreiber in der Region zusammen.

Kaufland steigert seine Investitionen in Osteuropa. In Polen steigt der Händler in Kürze mit seinem Konzept in e