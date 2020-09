Ernte Hauptlese der Winzer beginnt

Besser als im Vorjahr, schwächer als im davorliegenden Jahr, so dürfte in diesem Jahr die Erntemenge nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts ausfallen. Für Qualität sorgen die zuletzt kühlen Nächte.

In Erwartung eines weiteren Sonnenjahrgangs und durchschnittlicher Erträge beginnt in diesen Tagen die Hauptlese in den Weinbergen der südlichen Anbaug