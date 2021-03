Europa-Studie Jeder Dritte will beim Lebensmitteleinkauf sparen

Jeder Dritte will beim Lebensmitteleinkauf sparen

Rund ein Drittel der Verbraucher in Deutschland will 2021 beim Lebensmitteleinkauf Geld sparen. Das ergab eine Studie von McKinsey und Eurocommerce. In anderen europäischen Ländern ist der Anteil der sparsamen Verbraucher sogar noch höher. Aber auch andere Faktoren spielen eine entscheidende Rolle beim Lebensmitteleinkauf.

