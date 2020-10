Expansion Aldi stärkt Position in Portugal

Aldi stärkt Position in Portugal

Mit einer Gesamtinvestition von 60 Mio. Euro baut Aldi Nord derzeit ein 50.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum im Großraum von Lissabon. Bis Ende 2025 will der Discounter mehr als 100 Märkte in Portugal betreiben.

Aldi expandiert in Portugal. Anfang 2022 soll ein derzeit im Bau befindlicher Logistikbereich in der Gemeinde Moita in der Nähe der Hauptstadt Lissabon betriebs