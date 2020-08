Expansion Amazon plant 30 Läden in Großbritannien

Amazon plant 30 Läden in Großbritannien

Der Onlineriese Amazon hat offenbar Verträge für zehn Amazon-Go-Geschäfte in London unterzeichnet und führt Gespräche über 20 weitere Standorte. Viele von ihnen sollen sich in der City und in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten befinden.

Eine erste Eröffnung von Amazon Go sei Ende dieses Jahres in Notting Hill vorgesehen, meldet die "Sunday Times". Amazon ist