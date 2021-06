Expansion Bringmeister legt in Augsburg los

Im Wettrennen der E-Food-Anbieter macht Bringmeister einen weiteren Schritt nach vorn: Der einstige Edeka-Lieferdienst nimmt den Betrieb in Augsburg auf. Es ist der zweite Standort des Unternehmens in Bayern.

Bringmeister geht mit 50 verschiedenen Lieferzeitfenstern pro Tag in Augsburg an den Start. Nach München markiert dieser Standort das zweite Liefergebiet in Bayern, in dem der Dienst