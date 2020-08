Expansion Carrefour kauft spanische Supermärkte

Der französische Handelsriese Carrefour stärkt seine Marktposition in Spanien und gab Ende vergangener Woche die Übernahme von 172 Supersol-Märkten für 78 Mio. Euro bekannt.

Die übernommenen Märkte befinden sich hauptsächlich in Andalusien und in der Region Madrid, und setzten im vergangenen Jahr rund 460 Mio. Euro um, informiert Carrefour in einer Pres