Expansion Picnic steht vor dem Start in Frankreich

Picnic steht vor dem Start in Frankreich

Der niederländische E-Food-Anbieter Picnic soll schon in Kürze den Sprung auf den französischen Markt wagen. Einem Medienbericht zufolge könnte es in wenigen Wochen so weit sein. Für die Warenversorgung soll Picnic einen Hypermarché-Betreiber als Partner gewonnen haben.

