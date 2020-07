Expansion Rossmann eröffnet erste Filiale in Spanien

Rossmann eröffnet erste Filiale in Spanien

Durch Corona wurde der Start verzögert, nun ist es soweit: Ende dieser Woche eröffnet Rossmann seinen ersten Markt in Spanien. Die 450 qm große Filiale liegt mitten in der Mittelmeer-Hafenstadt Valencia.

Im Mittelmeerraum expandiert dm in Italien, Wettbewerber Rossmann zieht es hingegen in die Türkei – und nun nach Spanien. Am kommenden Freitag (31. Juli) eröffn