Expansion dm will in Polen starten

dm will in Polen starten

Drogeriemarkthändler dm plant den Einstieg in den polnischen Markt. Erste Vorbereitungen wurden bereits getroffen. In Polen kommt dm dem Rivalen Rossmann in die Quere.

dm wagt in Corona-Zeiten die Expansion in ein neues Land. Der Drogeriehändler, der derzeit in 13 Auslandsmärkten präsent ist, bereitet nach LZ-Informationen den Einstieg in Polen vor. Die Pläne sind weit ged