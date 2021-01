Expansion im Baltikum Lidl startet bald in Lettland

Lidl eröffnet in Kürze erste Filialen in einem weiteren baltischen Staat. Da die Geschäfte in Litauen gut laufen, wagt sich der Discounter nun nach Lettland. Vom neuen Logistikzentrum in Riga aus könnten später auch Filialen in Estland beliefert werden.

Lidl wird in Kürze seine ersten Märkte in Lettland eröffnen. Marktbeobachter erwarten den Start mit mehr al