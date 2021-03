Expansion in Australien Aldi startet vorsichtig mit Online-Angeboten

Aldi Süd feiert diese Woche sein 20-jähriges Bestehen in Down Under und enthüllt erste Pläne in Richtung E-Commerce. Darüber hinaus will der Discounter dieses Jahr 20 neue Filialen in Australien eröffnen.

Die Pandemie hat die Einkaufsgewohnheiten auch in Australien massiv verändert und dem Online-Shopping beschleunigtes Wachstum beschert. Davon will Aldi Australi