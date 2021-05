Expansion in Frankreich Aldis Aufholjagd

Expansion in Frankreich

Mit 542 übernommenen Leaderprice-Märkten baut Aldi in Frankreich sein Filialnetz um mehr als 60 Prozent aus. 200 Standorte sind schon umgeflaggt und mit Augenmaß modernisiert. In den kommenden Jahren will Aldi damit dem Rivalen Lidl näherkommen.

Mit der Akquisition von Leaderprice will Aldi Nord in Frankreich einen großen Schritt vorankommen. Erstmals ist der Discounter