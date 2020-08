Expansion in Indien Amazon eröffnet digitale Apotheke in Bangalore

Amazon eröffnet digitale Apotheke in Bangalore

Expansion in Indien

Amazon weitet seine Reichweite in einem der wichtigsten Überseemärkte aus. Der E-Commere-Riese hat in Bangalore, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Karnataka, eine Online-Apotheke eröffnet.

Wie Amazon am Freitag mitteilte, habe man in der neuen Online-Apotheke in Bangalore damit begonnen, Bestellungen sowohl für rezeptfreie als auch für verschreibungspflichtige Medi