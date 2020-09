Expansion in Italien Aldi startet in Mailand

Aldi startet in Mailand

Expansion in Italien

Aldi Italia hat seine ersten beiden Märkte in Mailand eröffnet. Das Debüt gilt als wichtiger Expansionsschritt. Bis Ende des Jahres soll es 100 Filialen auf dem Stiefel geben.

Der Start von Aldi Süd in der Metropole Mailand ist für den Discounter ein weiterer wichtiger Schritt in der Italienexpansion. Die ersten neuen Märkte befinden sich in der Nähe des Mail&aum