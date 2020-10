Expansion in Kanada Walmart stellt Tausende von neuen Mitarbeitern an

Walmart stellt Tausende von neuen Mitarbeitern an

Expansion in Kanada

Walmart möchte in Kanada 10.000 neue Mitarbeiter einstellen. Der US-Einzelhandelsriese will 3,5 Mrd. CAD in den nächsten fünf Jahren im Nachbarland investieren, um ein signifikantes Wachstum zu realisieren.

Die Milliarden-Investition von Walmart Kanada soll Wachstum im Online-Geschäft unterstützen aber auch das Instore-Erlebnis verbessern. Um das zu erreichen, will der US-