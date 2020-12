Expansion nach Hamburg Gorillas sagt Moin

Der E-Food-Anbieter Gorillas expandiert fleißig weiter. Nach dem Startschuss in Amsterdam und der Erschließung eines weiteren Viertels in Berlin will der trendige Online-Shop nun Hamburg erobern.

Die Affen kommen nach Hamburg. Nach Berlin und Köln nimmt der hippe Lebensmittelonlineshop Gorillas nun die Hafenstadt ins Visier. Bei seiner Expansion kann der Händler auf frisches