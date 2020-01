Fachkräftegewinnung Deutsche zu passiv bei Employer Branding

Das zeigt eine Studie der Stepstone-Beratungstochter Universum. Nur jedes dritte deutsche Unternehmen weiß, wie es von Bewerbern wahrgenommen werden will. Das mit Abstand wichtigste Argument sowohl in Deutschland als auch bei den beliebtesten Arbeitgebern weltweit ist ein inspirierendes Unternehmensziel. In den letzten vier Jahren hat dieser Aspekt deutlich an Beliebtheit zugelegt.

