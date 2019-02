Fachkräftemangel Logistik Fokus auf besseres Leben der Fahrer

Die Logistikbranche muss am Image als Arbeitgeber arbeiten, sind sich die Teilnehmer des Forums Automobillogistik der Bundesvereinigung Logistik (BVL) einig. In den rund 60 000 Betrieben fehlen jährlich 45 000 Fahrer.

Von 3,2 Mio. Beschäftigten gehen 40 Prozent in den nächsten zehn bis 15 Jahren in Rente. "Wir müssen das Leben der Fahrer besser machen", sagte Jörg Mosolf, Inhaber der gleichnamigen Firmengruppe. Er traf den Punkt, was zu tun ist, um Nachwuchskräfte für die Branche zu begeistern.