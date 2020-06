Fachkräftesicherung Vitakraft stärkt digitale Ausbildung : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Neben einer Erhöhung der bestehenden Plätze in den Bereichen Produktion, Technik, Logistik und Verwaltung, setzt der Tiernahrungshersteller mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres dabei gezielt auf digitale Ausbildungsschwerpunkte. So wird in 2020 erstmalig die Ausbildung zur „Kauffrau im E-Commerce“ sowie das duale Studium „Wirtschaftsinformatik“ angeboten. Zudem werden alle Azubis und Studierenden digital so mit Laptops und IT ausgestattet, dass Sie auch in Pandemiezeiten und Prüfungsphasen von überall aus optimal lernen und betreut werden können.

