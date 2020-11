Finnen in Berlin Wolt holt sich Burger King ins Boot

Kaum ist der Lieferdienst Wolt in der Hauptstadt gestartet, schon hat er einen dicken Fisch an der Angel: Burger King nutzt die App und die Lieferflotte der Finnen, um seine Whopper in zwei Berliner Bezirken in die Hände der Kunden wandern zu lassen.

