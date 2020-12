Das Deutsche Milchkontor geht unter die Herausgeber eines "Corporate Podcast." Die erste Folge der Reihe namens „Denkfutter“ ist schon online, die zweite folgt am 22. Dezember.

Firmenkultur DMK legt neue Podcast-Reihe auf

In 14-tägiger Folge werden DMK-Sprecher Oliver Bartelt und Fußball-Europameister Marco Bode (heute Aufsichtsrats-Vorsitzender bei Werder Bremen) über Themen sprechen, die sowohl für den Sport als auch die Wirtschaft Relevanz haben. Am Dienstag vor Weihnachten geht es um funktionierendes Teamwork, in der dritten Folge wird die Rolle von Führungskräften auf dem Platz und im Unternehmen das Thema sein.

Die Zielgruppe sei sehr breit, sagt Oliver Bartelt. Sie reicht von eigenen Mitarbeitern, Führungskräften und Teamleitern bis zu potentiell neuen Mitarbeitern, "die so etwas über die DMK-Kultur erfahren und auf das Unternehmen aufmerksam werden." Die Idee zum Podcast kommt aus der internen Kommunikation. "Wir haben überlegt, wie wir Kollegen und Kolleginnen abseits der traditionellen Kanäle erreichen", sagt Bartelt. Durch die öffentlichen Podcast-Portale seien die Inhalte aber auch ungebremst für auch externe Zielgruppen verfügbar. "Über die Feedbackmöglichkeit haben wir zudem die Möglichkeit, auch Einwürfe der Zuhörer zu verwandeln", so Bartelt, der das neue Format extrem spannend findet.

Firmen-Podcasts können unterschiedliche Ziele verfolgen. Die "Werkstattgespräche" von Hornbach oder der neue Edeka-Podcast "Iss so" geben Kunden neue Inspiration. "Unterwegs" von Otto greift Themen auf, die die Gruppe bewegen und bewegt wie New Work, Nachhaltigkeit, Diversität, E-Commerce und Online-Marketing. Das zahlt wie bei DMK auf das Unternehmens- und Arbeitgeberimage ein.