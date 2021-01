Förderprogramme Edeka will mehr investieren

Edeka will die Sondergewinne des Corona-Jahres in Förderprogramme für Kaufleute investieren. Das zusätzliche Geld soll zu großen Teilen zweckgebunden in die Läden und nicht nur in Cash-Boni fließen. Das Budget für Modernisierungen wächst.

