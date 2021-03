Fokus auf Süddeutschland Basic übernimmt Märkte von Biomammut

Nach dem kürzlichen Teilverkauf seines nördlichen und westlichen Vertriebsnetzes stärkt sich der Bio-Supermarktbetreiber Basic nun mit der Übernahme des Regionalisten Biomammut in Süddeutschland.

Bio-Supermarktbetreiber Basic übernimmt den kleinen Fachhändler Biomammut mit sechs Märkten in Baden-Württemberg. Basic, der im Februar zehn Märkte an Sup