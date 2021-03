Food-Waste-Reduktion Netto Nord kooperiert mit Too Good To Go

Netto Nord kooperiert mit Too Good To Go

Nach einer Testphase weitet Netto Nord die Zusammenarbeit mit dem App-Betreiber Too Good To Go nun im gesamten Filialbereich aus. Damit geht der Discounter wie bereits einige andere Händler gegen die Lebensmittelverschwendung an.

Der Test von Too Good To Go konnte Netto Nord überzeugen: Die Stavenhagener rollen die Kooperation nun im gesamten Vertriebsgebiet (Mecklenburg-Vorpommern, Bran