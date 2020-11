Foodservice Spar Niederlande kauft Sandwich-Filialisten

Spar Niederlande hat eine Mehrheitsbeteiligung an The Tosti Club erworben. Das Sandwich-Unternehmen mit Sitz in Breda betreibt elf Filialen im Land.

Spar verstärkt sein Foodservice-Angebot in den Niederlanden mit der mehrheitlichen Beteiligung an dem Sandwich-Filialisten The Tosti Club. Mit der Übernahme zielt Spar auf das veränderte Verbraucherverhalten der Konsumenten: Zum Snack-A